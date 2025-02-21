حالة الطقس المتوقعة اليوم

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الرياض - علي القحطاني - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية ، نجران، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة وتكوّن الضباب على الأجزاء الشمالية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 12-24 كم/ساعة وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-21 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.