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الحصيني: موجة برد 10 في شتاء هذا العام متوقعة من شبه قوية لـ قوية

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  • الحصيني: موجة برد 10 في شتاء هذا العام متوقعة من شبه قوية لـ قوية 1/3
  • الحصيني: موجة برد 10 في شتاء هذا العام متوقعة من شبه قوية لـ قوية 2/3
  • الحصيني: موجة برد 10 في شتاء هذا العام متوقعة من شبه قوية لـ قوية 3/3

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الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن حالة الطقس المتوقعة هذه العام .

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” موجة برد”10″في شتاء هذا العام متوقعة من شبه قوية إلى قوية على مناطق عدة من المملكة والخليج.”

وأضاف:” برد في الليل والنهار وتوافق ذروتها منتصف إجازة الطلاب بإنخفاض حاد في الحرارة يتراوح بين”8″ إلى”11″.”

وتابع :” الصقيع بالترتيب الشمالية الصفر ومادون الصفر مع تشكل الصقيع على نطاق واسع..يتبع.”

وواصل :” الوسطى والشرقية متوقع أن تسجل الصغرى من واحد الى خمس درجات وشمالهما الصفر ودون الصفر وجنوبهما وشرق الغربية من”7″ “14”مئوية ألا يصرفها الله.”

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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