شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: موجة برد 10 في شتاء هذا العام متوقعة من شبه قوية لـ قوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن حالة الطقس المتوقعة هذه العام .

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” موجة برد”10″في شتاء هذا العام متوقعة من شبه قوية إلى قوية على مناطق عدة من المملكة والخليج.”

وأضاف:” برد في الليل والنهار وتوافق ذروتها منتصف إجازة الطلاب بإنخفاض حاد في الحرارة يتراوح بين”8″ إلى”11″.”

وتابع :” الصقيع بالترتيب الشمالية الصفر ومادون الصفر مع تشكل الصقيع على نطاق واسع..يتبع.”

وواصل :” الوسطى والشرقية متوقع أن تسجل الصغرى من واحد الى خمس درجات وشمالهما الصفر ودون الصفر وجنوبهما وشرق الغربية من”7″ “14”مئوية ألا يصرفها الله.”