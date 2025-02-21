شكرا لمتابعة خبر عن غربلة في صفوف مانشستر سيتي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قرر مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، إجراء عملية غربلة بالفريق من خلال بيع جماعي للاعبيه خلال الصيف المقبل.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار”، يأتي قرار غوارديولا بعد الإقصاء المبكر للفريق من دوري أبطال أوروبا، حيث يخطط للاستغناء عن 8 لاعبين دفعة واحدة.

وتعرض مانشستر سيتي لهزيمة قاسية أمام الفريق ريال مدريد، مساء أمس الأربعاء، حيث سجل كيليان مبابي ثلاثية، قبل أن يضيف نيكو غونزاليس هدفاً متأخراً، وهو الأول له منذ انضمامه في يناير، ليكون بمثابة حفظ ماء الوجه فقط.

وأفادت تقارير بأن غوارديولا، الذي يُعتبر من أعظم المدربين في تاريخ كرة القدم، يجهز لعملية تطهير واسعة تشمل 8 لاعبين، عقب الخروج المخيب للآمال من البطولة الأوروبية.

ويرى المدرب الإسباني أن النادي بحاجة إلى تجديد صفوفه بشكل جذري، لكن يبقى السؤال: من هم اللاعبون الذين سيواجهون مصير الرحيل في هذا الصيف الحاسم؟

ووفقاً للتقارير، فإن مانشستر سيتي يضع نجم باير ليفركوزن الألماني فلوريان فيرتز ومدافع يوفنتوس أندريا كامبياسو ضمن قائمة اهتماماته، لكن غوارديولا يدرك جيداً أن التخلص من اللاعبين غير المرغوب فيهم ضروري قبل التركيز على الصفقات الجديدة.

ويتصدر قائمة المغادرين المحتملين النجم البلجيكي كيفن دي بروين، حيث يبدو أن غوارديولا مستعد للاستغناء عنه، بالرغم أنه كان عنصراً محورياً في إنجازات الفريق، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً لم يعد قادراً على تقديم نفس الأداء العالي.

يواجه خطر الرحيل الثنائي المخضرم في خط الوسط ماتيو كوفاسيتش، وإلكاي غوندوغان، ، بعد معاناتهما في مجاراة إيقاع الدوري الإنجليزي هذا الموسم، خاصة مع انضمام نيكو غونزاليس وعودة رودري، مما يجعل دورهما غير ضروري.

وتضم القائمة المدافع كايل ووكر، الذي يقضي، حاليًا، فترة إعارة مع ميلان، بالإضافة إلى جون ستونز وبرناردو سيلفا، رغم مساهمتهما الكبيرة في نجاحات مانشستر سيتي، إلا أن التساؤلات بدأت تُطرح حول ما إذا كانا قد بلغا ذروتهما بالفعل.