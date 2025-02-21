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الشثري يوضح حكم انتفاع الأم المطلقة من نفقة أولادها ..فيديو

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الشثري يوضح حكم انتفاع الأم المطلقة من نفقة أولادها ..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أوضح المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء ، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، حكم انتفاع الأم المطلقة من نفقة ابنتها.

وقال الشثري من خلال مداخلة له بقناة الرسالة: “هذه الطفلة بمثابة اليتيم، وبالتالي في الأصل المال لها، ولكنها تحتاج إلى من يقوم برعايتها ، فلو قدر غير الأم على القيام بالرعاية، فلن ترعاها إلا بنفقة.”

وتابع الشيخ: “الأم المحتاجة تأخذ أقل الأمرين، إما قدر كفايتها وما يسد حاجتها أو مقدار أجرة أمثالها ولذا قال الله جل وعلا: ‘من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف’.”

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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