شكرا لمتابعة خبر عن الشثري يوضح حكم انتفاع الأم المطلقة من نفقة أولادها ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء السعودية، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، حكم انتفاع الأم المطلقة من نفقة ابنتها.

وقال الشثري من خلال مداخلة له بقناة الرسالة: “هذه الطفلة بمثابة اليتيم، وبالتالي في الأصل المال لها، ولكنها تحتاج إلى من يقوم برعايتها ، فلو قدر غير الأم على القيام بالرعاية، فلن ترعاها إلا بنفقة.”

وتابع الشيخ: “الأم المحتاجة تأخذ أقل الأمرين، إما قدر كفايتها وما يسد حاجتها أو مقدار أجرة أمثالها ولذا قال الله جل وعلا: ‘من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف’.”