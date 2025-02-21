- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن هل يضايقك موضوع من يكتب رسالة ويمسحها؟ ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أجاب بعض الأشخاص علي سؤال في لقاء مع برنامج صباح السعودية عن سؤال هل يضايقك موضوع من يكتب رسالة ويمسحها؟.
وقال أحد الأشخاص: “مو أي شخص فيه شخص أضايق وشخص لا أضايق سواء أرسلها أو مسحها، علي حسب القريبين منك”.
وقال أخر: “علي حسب إذا كان فيه مواضيع بينا، علي حسب الموضوع، وممكن أرسل غلط ألتمس له العذر وأنا أيضا أحيانا أرسل رسائل بالخطأ وأمسحها وأعتذر” .
وقالت أخري: “مو أزعل بس
أظل أفكر ليس بعت الرسالة وأظل في شك، يمكن كتب شيء يزعلني فيه، أو شيء غلط في الكلام وهنا أكيد أزعل”.