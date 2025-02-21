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هل يضايقك موضوع من يكتب رسالة ويمسحها؟ ..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أجاب بعض الأشخاص علي سؤال في لقاء مع برنامج صباح عن سؤال هل يضايقك موضوع من يكتب رسالة ويمسحها؟.

وقال أحد الأشخاص: “مو أي شخص فيه شخص أضايق وشخص لا أضايق سواء أرسلها أو مسحها، علي حسب القريبين منك”.

وقال أخر: “علي حسب إذا كان فيه مواضيع بينا، علي حسب الموضوع، وممكن أرسل غلط ألتمس له العذر وأنا أيضا أحيانا أرسل رسائل بالخطأ وأمسحها وأعتذر” .

وقالت أخري: “مو أزعل بس

أظل أفكر ليس بعت الرسالة وأظل في شك، يمكن كتب شيء يزعلني فيه، أو شيء غلط في الكلام وهنا أكيد أزعل”.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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