شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع قادة دول ومسؤولي "كاريكوم" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، بالعاصمة بريدج تاون في باربادوس، في حفل الافتتاح الرسمي للدورة الـ (48) لمؤتمر رؤساء حكومات مجموعة الكاريبية (كاريكوم)، كما شارك في جلسة مع قادة تلك الدول.

وعلى هامش المؤتمر، عقد "الجبير" لقاءات ثنائية مع قادة دول ومسؤولي منظمة مجموعة الكاريبية (كاريكوم)، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية وسُبل تطويرها في المجالات كافة ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

