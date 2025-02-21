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"الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع قادة دول ومسؤولي "كاريكوم"

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واس - بريدج تاون 0 تبليغ

"الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع قادة دول ومسؤولي "كاريكوم"

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الدمام - شريف احمد - شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، بالعاصمة بريدج تاون في باربادوس، في حفل الافتتاح الرسمي للدورة الـ (48) لمؤتمر رؤساء حكومات مجموعة الكاريبية (كاريكوم)، كما شارك في جلسة مع قادة تلك الدول.
وعلى هامش المؤتمر، عقد "الجبير" لقاءات ثنائية مع قادة دول ومسؤولي منظمة مجموعة الكاريبية (كاريكوم)، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية وسُبل تطويرها في المجالات كافة ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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