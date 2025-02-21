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مبتعث سعودي يستضيف مؤسس كلية الإعلام في جامعة ملقا الإسبانية.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - استضاف سعود الوجعان، طالب دكتوراة مبتعث بكلية الإعلام والأتصال بجامعة ملقا الإسبانية، مؤسس كلية الإعلام في الجامعة .

وقال “الوجعان” : ليس دورنا مقتصر فقط على الدراسة ولكن دورنا يتمثل أيضاً في أن نكون سفراء للمملكة بالخارج، وعند سماعي عن المنتدى للإعلام السعودي ، قدمت دعوى للبروفيسور ميجيل، وهو مؤسس كلية الإعلام والاتصال بدولة ملقا، على حسابي الخاص .

وانطلقت أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2025 بالرياض، في نسخته الرابعة، بمشاركة أكثر من ألفي متحدث وإعلامي في مجالات السياسة والطاقة والإعلام والاقتصاد وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

 

MO Nasa

MO Nasa

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