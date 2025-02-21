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شكرا لقرائتكم خبر عن "الحارثي" يكرّم الفرق الفائزة بمعسكر الابتكار الإعلامي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كرّم الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد بن فهد الحارثي، المشاريع الفائزة في معسكر الابتكار الإعلامي والفائزين والمحكمين وفريق العمل، وذلك ضمن الحفل الذي أقيم على هامش فعاليات اليوم الثاني من المنتدى السعودي للإعلام 2025.
وفي مسار تطوير منصات تفاعلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتخصيص المحتوى الإعلامي، فاز مشروع "دقيقة"، وفي مسار إنشاء المنصات الرقمية التي تدعم الإنتاج المشترك بين المبدعين، فاز مشروع "مزيج" الذي يعد أول منصة سعودية تدعم الإنتاج المشترك وتستهدف صناع المحتوى الإعلامي.
يُذكر أن معسكر الابتكار الإعلامي، يهدف لابتكار حلول تقنية لتطوير صناعة الإعلام في المملكة، وإبراز الهوية الثقافية السعودية عبر منصات إعلامية حديثة ومتطورة.
فيما يُقدم المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الرابعة لعام 2025 فعاليات وجلسات ومشاركات لشخصيات إعلامية محلية ودولية مؤثرة لنقل الخبرات وصناعة التأثير، للارتقاء بصناعة المحتوى الإعلامي.
وفي مسار تطوير منصات تفاعلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتخصيص المحتوى الإعلامي، فاز مشروع "دقيقة"، وفي مسار إنشاء المنصات الرقمية التي تدعم الإنتاج المشترك بين المبدعين، فاز مشروع "مزيج" الذي يعد أول منصة سعودية تدعم الإنتاج المشترك وتستهدف صناع المحتوى الإعلامي.
معسكر الابتكار الإعلاميوفي مسار دعم المشاريع التي تقدم محتوى سعوديًا مبتكرًا يبرز القيم الوطنية، فاز فريق مشروع "فلوق "KSA الذي يمثل العائلة السعودية بجميع عاداتها وتقاليدها.
يُذكر أن معسكر الابتكار الإعلامي، يهدف لابتكار حلول تقنية لتطوير صناعة الإعلام في المملكة، وإبراز الهوية الثقافية السعودية عبر منصات إعلامية حديثة ومتطورة.
فيما يُقدم المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الرابعة لعام 2025 فعاليات وجلسات ومشاركات لشخصيات إعلامية محلية ودولية مؤثرة لنقل الخبرات وصناعة التأثير، للارتقاء بصناعة المحتوى الإعلامي.