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"الحارثي" يكرّم الفرق الفائزة بمعسكر الابتكار الإعلامي

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كرّم الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد بن فهد الحارثي، المشاريع الفائزة في معسكر الابتكار الإعلامي والفائزين والمحكمين وفريق العمل، وذلك ضمن الحفل الذي أقيم على هامش فعاليات اليوم الثاني من المنتدى السعودي للإعلام 2025.
وفي مسار تطوير منصات تفاعلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتخصيص المحتوى الإعلامي، فاز مشروع "دقيقة"، وفي مسار إنشاء المنصات الرقمية التي تدعم الإنتاج المشترك بين المبدعين، فاز مشروع "مزيج" الذي يعد أول منصة سعودية تدعم الإنتاج المشترك وتستهدف صناع المحتوى الإعلامي.

معسكر الابتكار الإعلامي

وفي مسار دعم المشاريع التي تقدم محتوى سعوديًا مبتكرًا يبرز القيم الوطنية، فاز فريق مشروع "فلوق "KSA الذي يمثل العائلة بجميع عاداتها وتقاليدها.
يُذكر أن معسكر الابتكار الإعلامي، يهدف لابتكار حلول تقنية لتطوير صناعة الإعلام في المملكة، وإبراز الهوية الثقافية السعودية عبر منصات إعلامية حديثة ومتطورة.
فيما يُقدم المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الرابعة لعام 2025 فعاليات وجلسات ومشاركات لشخصيات إعلامية محلية ودولية مؤثرة لنقل الخبرات وصناعة التأثير، للارتقاء بصناعة المحتوى الإعلامي.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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