شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع 7 اتفاقيات باليوم الثاني في المنتدى السعودي للإعلام والان نبدء بالتفاصيل

المنتدى السعودي للإعلام

التراث الوطني السعودي

الدمام - شريف احمد - وقّعت هيئة الإذاعة والتلفزيون 6 اتفاقيات في مجالات التدريب الإعلامي والتعاون المشترك، على هامش ثاني أيام أعمال المنتدى السعودي للإعلام الذي تحتضنه العاصمة الرياض.وتهدف الاتفاقية مع " الهيئة العامّة للعقار"، إلى تمكين وسائل الإعلام من الوصول إلى بيانات دقيقة حول السوق العقاري، وتوفير محتوى متخصص يعزّز وعي المستثمرين والمستهلكين بأنظمة وتشريعات القطاع، وتسليط الضوء على الفرص والتحديات العقارية، ما يعزّز من ثقة المستثمرين ويسهم في تطوير القطاع وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.فيما تنص اتفاقية التعاون المشترك مع "معهد الإدارة العامة" على تقديم الخدمات الاستشارية المتخصصة وتبادل الخبرات العلمية والعملية في مجال اختصاص كل منهما، إضافة لمنح هيئة الإذاعة والتلفزيون الأولوية لعمل التغطيات المباشرة الداخلية والخارجية، للمؤتمرات والمنتديات والأحداث التي ينظمها معهد الإدارة العامة.وتدعم اتفاقية الهيئة مع" برنامج كفالة" المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الإعلام، وتعزز سبل التعاون لتوفير ضمانات تمويلية لقطاع الإعلام، وإبراز دورها في الاقتصاد الوطني من خلال مساهمتها في توفير فرص عمل جديدة، وتنمية المحافظات الأقل نشاطًا اقتصاديًا.وتتضمن الاتفاقية مع "مؤسسة التراث "عرض منتجاتها عبر منصة "سيما" الرقمية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون لإبراز التراث الوطني السعودي الموثوق، وتعزيز الوعي بالتراث الوطني؛ ليصبح جزءًا من حياة الإنسان، ومصدرًا لاعتزازه بهويته الوطنية، وثقافته الحضارية، في حين تمكّن الاتفاقية المبرمة مع شركة "نبذة" من خلق فرص استثمارية جديدة في قطاع الإعلام الرقمي ودعم المحتوى المحلي من خلال عرض منتجات شركة نبذة عبر منصة "سيما".كما تضمنت أعمال اليوم الثاني توقيع جامعة الملك عبدالعزيز، مذكرة تفاهم مع شركة مطارات القابضة؛ بهدف بناء شراكة لتدريب للطلاب في الميدان وفق منهجية تبادل المعرفة والخبرات الأكاديمية والمهنية بما يحقق التميز والابتكار لدى الطرفين.يشار إلى أن المنتدى السعودي للإعلام ومعرض مستقبل الإعلام، يعدان حدثًا استثنائيًا غير مسبوق، يجمع بين الإبداع والتقنية لبناء شراكات إعلامية مثمرة تعزز التنمية المستدامة، وصياغة مستقبل الإعلام، وتجمعًا عالميًا يجمع صناع الإعلام وقادته تحت سقف واحد في العاصمة الرياض، وستوزّع على هامشه، جوائز "جائزة المنتدى السعودي للإعلام" التي تهدف إلى تطوير المحتوى الإعلامي، وتحفيز التنافس وتكريم المبدعين.