أفكار إبداعية للمستقبل.. تفاصيل اليوم الثاني بالمنتدى السعودي للإعلام

الدمام - شريف احمد - اختتم المنتدى السعودي للإعلام؛ أعمال اليوم الثاني لنسخته الرابع، خلال الفترة من 19 - 21 فبراير الجاري، بطرح العديد من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله ومناقشتها في منصاته ومسارحه المتعددة، وسط حضور لافت ومشاركات كبيرة.في الوقت الذي شهد فيه معرض مستقبل الإعلام " FOMEX"، الذي جمع نخبة من قادة الصناعة العالمية وأصحاب الأفكار الإبداعية والرؤى المستقبلية المبتكرة، وكذلك عدد من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية تحت سقف واحد، وحظي بإقبال كبير من عامة الجمهور ومن المختصين بالشأن الإعلامي، والمهتمين باستكشاف أحدث تقنيات القوة الناعمة من أفراد وشركات وجهات، الذين عدّوه فرصة مواتية لمد جسور التواصل ولتوطيد العلاقات وتبادل التجارب والخبرات تحت مظلته. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وتنوعت الموضوعات وتعددت المحاور التي طُرحت في مسارح ومنصات المنتدى المختلفة في يومه الثاني، وهي المسرح الرئيس: (مسرح صُنّاع التغيير - أرامكو)، ومسرح حديث المنتدى، ومسرح منصّة الاستثمار، ومنصّة الإلهام، التي شهدت مناقشة موضوعات تخص تقنيات الإعلام الجديد، منها الابتكار المهني والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وأدوات التسويق الرقمي الحديثة ووسائل الإعلام الجديدة والتواصل الاجتماعي.فيما شهد مسرح منصّة الاستثمار، عقد عدد من الجلسات المتخصصة، منها جلسة استعرضت دور الإعلام في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وأيضًا أبرزت جلسة حوارية أخرى، دور الإعلام كمنصة لتمكين رواد الأعمال والتحول الرقمي، كما تم طرح موضوع: "دور منصات التواصل في تطوير ريادة الأعمال والاقتصاد الإبداعي"، مع تخصيص جلسة بحثت التنافسية العالمية للعلامة السعودية ، وأخرى استعرضت بعض خفايا حرب العلامات التجارية، وثالثة بحثت مجالات تنويع الاقتصاد الوطني.كما احتل الجانب الرياضي حيزًا في جلسات اليوم الثاني، وذلك بعقد عدد من الجلسات التي تناولت هذا الجانب، منها جلسة بحثت موضوع: "الرياض إكسبو 2030"، وأخرى ركزت على " الرياضة الإلكترونية"، إضافةً إلى موضوعات ومحاور متعددة، منها تأثير وسائل الإعلام الجديدة، والاتصال، والمحتوى الإذاعي والأفلام الوثائقية، وكيفية تحقيق المنصات النجاح في سوق الإعلام المزدحم.وأهم فعاليات "منصّة الإلهام" في يوم المنتدى الثاني، تمثلت في تناول بعض الموضوعات الإعلامية المتخصصة، التي كان منها موضوع: "التلفزيون: بين الصنعة والصناعة، ومسألة التحول الإعلامي والعلاقة بين وسائل الإعلام والهوية الثقافية وتشكيلها والصحافة العالمية، ثم ناقشت المنصة بعده عددًا من الموضوعات منها الإذاعة المجتمعية، وتمكين الجيل القادم وغيرها، وليُختتم برنامج "منصة الإلهام"، بتقديم جلسة بحثت سبل إيصال صوت السعودية الموسيقي للعالم.كما حفل برنامج اليوم الثاني للمنتدى، بتقديم مجموعة من المدربين والخبراء والاستشاريين المختصين، عددًا من ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة، التي تناولت موضوعات متنوعة، منها الذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز، وأدوات قوقل، والتواصل متعدد اللغات، والتحليق في عالم البودكاست، وغيرها من موضوعات التي تخص الشأن الإعلامي.يُذكر أن فعاليات وجلسات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الرابعة لهذا العام 2025م، تشهد مشاركات واسعة لشخصيات إعلامية محلية ودولية بارزة ومؤثرة، إضافة إلى إقامة معرض مستقبل الإعلام "فومكس"، الذي يعد أكبر معرض إعلامي متخصص في الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 250 شركة عالمية، وكذلك توزيع جوائز جائزة المنتدى لتكريم المبدعين في مختلف المجالات الإعلامية.