شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الإمام تعلن نتائج القبول في برامج التجسير للفصل الدراسي الثالث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية نتائج القبول في برامج التجسير للفصل الدراسي الثالث للعام 1446هـ، حيث شملت التخصصات المطروحة: التسويق، المالية، التأمين والمخاطر، إدارة الأعمال، المحاسبة، والهندسة الكيميائية.

وكانت الجامعة أوضحت مسبقًا أن التجسير يقتصر على البرامج التي تلبي متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، بهدف تمكين الطلاب من مواصلة مسارهم التعليمي للحصول على درجة البكالوريوس في امتداد تخصصاتهم السابقة.

للإطلاع على نتائج القبول في برامج التجسير للفصل الدراسي الثالث للعام 1446هـ، عبر الرابط التالي: هنا