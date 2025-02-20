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الزعاق: يوم التأسيس يحكي لنا أننا نتقدم من معزة إلي عز.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الارصاد الدكتور خالد الزعاق، أن 22 فبراير يوم مميز في تاريخ المملكة لأنه يوافق يوم التأسيس.

وقال الزعاق خلال حلقة من برنامج تقويم: “في هذا اليوم نحتفل بمناسبة عظيمة وهي تأسيس قبل 300 سنة أي من 3 قرون علي يد الإمام محمد بن سعود – رحمه الله- في عام 1772 ميلادي الموافق 1139 هجريا”.

وتابع: “يوم التأسيس يحكي لنا أن المملكة أقدم دولة في الشرق الأوسط ، ويحكي لنا أننا لدينا موروث ثقافي في جميع المجالات الحياتية لم يتغير، ويحكي لنا أننا نتقدم من معزة إلي عز”.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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