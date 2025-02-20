شكرا لمتابعة خبر عن إعادة فتح طريق الهدا بكلا الاتجاهين ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق، إعادة تشغيل طريق الهدا بكلا الاتجاهين بعد الانتهاء من الأعمال التطويرية التي استمرت 50 يومًا متواصلة.

وشهدت عقبة الهدا تنفيذ مجموعة من التدابير الوقائية لحماية الطريق من الانهيارات الصخرية التي قد تهدد سلامة مستخدميه. شملت هذه التدابير تركيب أنظمة متطورة لحماية العقبة، وتركيب شبك عالي الشد بمساحة إجمالية تصل إلى 33.8 ألف م² لتثبيت الصخور ومنع انهيارها، واستخدام الخرسانة المقذوفة بمساحة 6.5 ألف م² لتقوية المنحدرات الصخرية وضمان استقرارها.

ونفذت الهيئة العامة للطرق عدة إجراءات لرفع مستوى السلامة على الطريق، منها تركيب حواجز معدنية وخرسانية بطول 1.3 كلم، وتنفيذ دهانات أرضية عاكسة على مساحة 1200 م² لتحسين الرؤية الليلية وتوجيه السائقين بشكل أفضل، إضافة إلى تنفيذ اهتزازات تحذيرية على مساحة 1000 م² لتنبيه السائقين عند الاقتراب من المنعطفات.