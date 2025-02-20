شكرا لقرائتكم خبر عن "تقويم التعليم" تعتمد 62 برنامجًا أكاديميًا لنتائج عمليات الاعتماد والان نبدء بالتفاصيل

برامج الجامعة الإسلامية والجامعة السعودية

جامعة الأعمال والتكنولوجيا

جامعة الملك خالد

جامعة الملك سعود

جامعة الملك عبدالعزيز

جامعة الملك فيصل

جامعة دار العلوم في الرياض

مراحل الاعتماد

الدمام - شريف احمد - اعتمدت هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، نتائج عمليات الاعتماد وذلك بحصول عدد (62) برنامجاً أكاديمياً على الاعتماد البرامجي، وتحويل اعتماد عدد (2) مؤسسة تعليمية وعدد (7) برامج أكاديمية من الاعتماد المشروط إلى الاعتماد الكامل، بينما لم يحصل عدد (11) برنامجا على الاعتماد البرامجي.حيث حصلت (3) برامج أكاديمية في الجامعة الإسلامية على الاعتماد المشروط، وهي (دكتوراه فقه السنة، ماجستير العقيدة، ماجستير الدعوة).وفي الجامعة السعودية الإلكترونية، حصلت (3) برامج أكاديمية على الاعتماد المشروط، وهي: (ماجستير إدارة الرعاية الصحية، ماجستير الأمن السيبراني، بكالوريوس تقنية المعلومات)، كما حصل برنامج بكالوريوس الطب والجراحة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وبرنامج ماجستير الإدارة الهندسية بجامعة الأمير سلطان، وبكالوريوس تصميم المنتجات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على الاعتماد الكامل.وحصل برنامج ماجستير الإدارة الهندسية بجامعة الأعمال والتكنولوجيا، إضافة إلى برنامجي ماجستير الآداب في الدراسات الإسلامية تخصص الفقه وأصوله، وماجستير الآداب في الدراسات الإسلامية تخصص الحديث والتفسير بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز على الاعتماد المشروط، وتم اعتماد (3) برامج أكاديمية بجامعة الباحة اعتماداً مشروطاً وذلك في تخصصات: (بكالوريوس الهندسة المدنية، بكالوريوس الهندسة الميكانيكية، بكالوريوس اللغة العربية)، كما حصل كل من برنامج بكالوريوس القانون بجامعة الحدود الشمالية، وبرنامج بكالوريوس اللغة العربية بجامعة الطائف.وحصلت (7) برامج أكاديمية بجامعة الملك خالد على الاعتماد المشروط في تخصصات: (ماجستير علوم الحاسب الآلي، ماجستير نظم المعلومات، ماجستير أمن المعلومات، ماجستير العلوم في علم البيانات، دكتوراه السنة وعلومها، دكتوراه العقيدة والمذاهب المعاصرة، دكتوراه القرآن وعلومه)، فيما حصل برنامجان على الاعتماد الكامل، وهما: (ماجستير هندسة السلامة والوقاية من الحريق وماجستير الهندسة الكيميائية).وفي جامعة الملك سعود، تم اعتماد (4) برامج أكاديمية اعتماداً كاملاً في تخصصات: (بكالوريوس العلوم في علوم الحاسب، دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، ماجستير الآداب في القانون العام، ماجستير الآداب في القانون الخاص)، بينما تم اعتماد برنامجين في مرحلة البكالوريوس اعتماداً مشروطاً هما: العلاج الطبيعي والعلوم الإشعاعية.وحصلت (3) برامج أكاديمية بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية في جدة على الاعتماد المشروط في تخصصات: (بكالوريوس التغذية الإكلينيكية، بكالوريوس العلاج الوظيفي، وبكالوريوس علوم الأشعة في الأحساء)، وحصل برنامج واحد على الاعتماد الكامل في تخصص بكالوريوس الخدمات الطبية الطارئة بمقر الجامعة في الأحساء.وفي جامعة الملك عبدالعزيز، حصلت (5) برامج أكاديمية على الاعتماد الكامل في تخصصات: (بكالوريوس التخطيط الحضري والإقليمي، ماجستير تقنية المعلومات، دكتوراه علوم الحاسبات، ماجستير هندسة التعدين، ماجستير الهندسة الكيميائية)، فيما اعتمدت (3) برامج اعتماداً مشروطاً في تخصصات: (ماجستير نظم المعلومات، بكالوريوس الشريعة والدراسات الإسلامية، بكالوريوس اللغة العربية وآدابها).أما في جامعة الملك فيصل؛ فقد تم اعتماد برنامجين أكاديميين اعتماداً مشروطاً في تخصصي بكالوريوس اللغة العربية وبكالوريوس الحقوق، إضافة إلى حصول برنامج بكالوريوس العقيدة بجامعة أم القرى على الاعتماد المشروط، بينما حصل برنامج بكالوريوس الدراسات القضائية على الاعتماد الكامل، وفي جامعة تبوك حصلت (3) برامج على الاعتماد المشروط في تخصصات: (بكالوريوس تقنية المعلومات، بكالوريوس الدراسات الإسلامية، ماجستير الحديث وعلومه)، وحصل برنامجان على الاعتماد الكامل هما: بكالوريوس هندسة الحاسب وبكالوريوس الأنظمة، أما في جامعة حائل فقد حصل برنامج بكالوريوس هندسة التصميم الداخلي على الاعتماد المشروط.كما حصلت جامعة دار العلوم في الرياض على الاعتماد الكامل لبرنامجي ماجستير الآداب في القانون العام وماجستير الآداب في القانون الخاص، وفي جامعة شقراء حصل برنامج بكالوريوس العلاج الطبيعي بمقر الجامعة في شقراء وبكالوريوس القانون بمقر الجامعة في الدوادمي على الاعتماد المشروط، كما حصل برنامج ماجستير العلوم في هندسة الطاقة بجامعة عفت على الاعتماد الكامل، إضافة إلى حصول كلية ابن سينا الأهلية للعلوم الطبية على الاعتماد الكامل لبرنامج بكالوريوس التمريض، بينما حصل برنامج بكالوريوس طب الأسنان على الاعتماد المشروط، وحصل برنامج بكالوريوس العلاج التنفسي بكلية محمد المانع للعلوم الطبية على الاعتماد المشروط.كما تم تحويل عدد من المؤسسات التعليمية والبرامج الأكاديمية من حالة "الاعتماد المشروط" إلى "الاعتماد الكامل"، فعلى مستوى المؤسسات التعليمية؛ تم تحويل الاعتماد المؤسسي لكل من الجامعة العربية المفتوحة وقطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية في ينبع، من الاعتماد المؤسسي المشروط إلى الاعتماد المؤسسي الكامل.أما على مستوى البرامج الأكاديمية، فقد تم تحويل الاعتماد البرامجي لعدد (7) برامج أكاديمية تضمنت (4) برامج أكاديمية بجامعة الجوف وهي: (بكالوريوس الأحياء، بكالوريوس الكيمياء، بكالوريوس الرياضيات، بكالوريوس الفيزياء)، كما تضمنت برنامج ماجستير الدعوة المهني بجامعة الملك خالد وبرنامج بكالوريوس الهندسة الصناعية بجامعة أم القري في القنفذة، وبرنامج بكالوريوس هندسة البرمجيات بجامعة حائل.وتؤكد هيئة تقويم التعليم والتدريب أن إجراءات الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز "اعتماد"، تمر بمراحل عدة، بدايةً من إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج دراسةً تقويميةً لأدائه؛ تشمل الجوانب الأكاديمية والتعليمية والإدارية والخدمية كافةً؛ استناداً إلى معايير الاعتماد، وتأكيداً لمبادئه، وتعزيزاً لقدرة المؤسسة على التشخيص الذاتي لأدائها، مع التطوير المستمر، وفق منهجية واضحة، يلي ذلك خضوع المؤسسة أو البرنامج للتقويم الخارجي من فريق مستقل من الخبراء، استناداً على ذات المعايير المستخدمة من قبل المؤسسة والبرنامج، لنيل الثقة في قرارات الاعتماد، ومواءمة لسوق العمل.وجدير بالذكر أن معايير الاعتماد يجري تطويرها ومراجعتها وفق أفضل الممارسات الوطنية والدولية، بالشراكة الكاملة مع الجهات المهنية والمؤسسات التعليمية، بما يحقق رؤية الهيئة ورسالتها وأهدافها في تطبيق نموذج سعودي رائد عالمياً؛ لضمان جودة التعليم والتدريب في المملكة، وبما يحقق تنظيمها في دعم الاقتصاد والتنمية، ويُسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية. وكانت الهيئة قد حصلت على عددٍ من الاعترافات الدولية للاعتمادات الأكاديمية التي تمنحها، إضافة إلى ما تسعى إليه من الحصول على الاعترافات؛ لتعزيز دورها الساعي إلى الوصول للريادة العالمية للمملكة في هذا المجال.