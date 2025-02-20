شكرا لمتابعة خبر عن أنس التميمي يشارك في تغطية كأس السعودية للفروسية 2025 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يستعد عشاق الفروسية لحضور كأس السعودية 2025، السباق الأضخم عالميًا، الذي يجمع أفضل الخيول والملاك من مختلف الدول في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية. الحدث ليس مجرد سباق، بل تجربة متكاملة تجمع بين الإثارة، الفخامة، والتراث السعودي الأصيل، حيث يحضر نخبة من المشاهير والمؤثرين، ومن بينهم أنس التميمي، الذي سيشارك متابعيه تفاصيل هذا الحدث الفريد.

وسيقدم أنس التميمي تغطية حصرية لكأس السعودية، موثقًا لحظات المنافسة، الأجواء الفاخرة، وأزياء الحضور، لينقل عبر عدسته روعة الحدث بكل تفاصيله. بفضل تجربته في توثيق الفعاليات المميزة، وسيشارك متابعيه مشاهد مباشرة من السباقات، كواليس الحدث، وأجواء الترقب والحماس.

يذكر أن كأس السعودية يعد حدث عالمي يدمج بين أصالة الفروسية السعودية وأعلى مستويات المنافسة الرياضية.