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موجة برد صفرية ابتداءً من السبت

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موجة برد صفرية ابتداءً من السبت

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الرياض - علي القحطاني - تشهد المملكة موجة برد شديدة قد تصل إلى ما دون الصفر في عدد من المناطق ابتداءً من السبت.

وقال المركز الوطني للأرصاد عبر صفحته الرسمية على منصة إكس: “موجة برد تسهم في انخفاض درجات الحرارة، وقد تصل إلى (-4°م) على شمال ووسط وشمال شرق المملكة، ابتداءً من السبت”.

وتابع المركز: “نهيب بالجميع أخذ الحيطة واتباع تعليمات الجهات المعنية، ومتابعة تحديثات المركز عبر قنواته الإعلامية وتطبيق أنواء”.

ونوه حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، بأنها قد تكون الموجة الأخيرة في شتاء هذا العام الذي ينتهي أرصاديًا في 28 فبراير، وتتزامن مع إجازتي يوم التأسيس ونهاية الفصل الدراسي الثاني.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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