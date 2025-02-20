شكرا لمتابعة خبر عن موجة برد صفرية ابتداءً من السبت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد المملكة موجة برد شديدة قد تصل إلى ما دون الصفر في عدد من المناطق ابتداءً من السبت.

وقال المركز الوطني للأرصاد عبر صفحته الرسمية على منصة إكس: “موجة برد تسهم في انخفاض درجات الحرارة، وقد تصل إلى (-4°م) على شمال ووسط وشمال شرق المملكة، ابتداءً من السبت”.

وتابع المركز: “نهيب بالجميع أخذ الحيطة واتباع تعليمات الجهات المعنية، ومتابعة تحديثات المركز عبر قنواته الإعلامية وتطبيق أنواء”.

ونوه حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، بأنها قد تكون الموجة الأخيرة في شتاء هذا العام الذي ينتهي أرصاديًا في 28 فبراير، وتتزامن مع إجازتي يوم التأسيس ونهاية الفصل الدراسي الثاني.