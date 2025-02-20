شكرا لمتابعة خبر عن فوائد استخدام رمز الريال السعودي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم، رمز عملة الريال السعودي، وهي خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز هوية العملة الوطنية.

وأوضح خبراء أهمية إطلاق رمز للريال السعودي، حيث ذكر الباحث الاقتصادي، فضل أبو العينين أن العملات المهمة تُعرف عالميًا عبر الترميز بالأحرف التي تُغني عن اسم العملة، أو عبر الرسم الثابت الذي تحوّل إلى رمز يغني عن وجود الأحرف.

وأضاف أن الرمز يشكّل خطوة تاريخية تعزز هوية العملة الوطنية بالرمز البصري، ما يجعلها جزءًا رئيسيًا من هويات العملات الدولية المختلفة، ويعزز من هوية المملكة المالية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأفاد الباحث الاقتصادي محمد العنقري إن اعتماد رمز الريال السعودي يؤكد أن اقتصاد المملكة أصبح من بين أفضل اقتصادات مجموعة العشرين نموًا وتوجهًا نحو التنوع بعد إطلاق رؤية 2030، مضيفا إن وضع رمز للريال السعودي يُعَدّ من باب تعزيز الهوية الوطنية، ومعبرًا عن مكانتنا في المنظومة المالية العالمية، وفقا لـ”العربية”.

يذكر أن إطلاق رمز للريال السعودي يسهم في تعزيز هوية المملكة المالية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وسيتم بدء العمل بتطبيق رمز العملة مباشرةً؛ على أن يتم عكسه في التعاملات المالية والتجارية والتطبيقات المختلفة بشكل تدريجي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات الاختصاص.