شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| مختصون: الإعلام السعودي يعيد تعريف الإعلام الجديد بتقنيات متطورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد عدد من المتخصصين في المجال الإعلامي أن الإعلام السعودي يشهد تحولًا رقميًا جذريًا، لا يقتصر على مواكبة التطورات التقنية فحسب، بل يتعداه إلى إعادة تعريف جوهر الإعلام الجديد وتقديم أسس جديدة لمفهومه.

الإعلام السعودي وقيادة التحول الرقمي وأوضح الخبراء خلال تواجدهم منتدى السعودي للإعلام المقام في الرياض، أن الإعلام السعودي لم يعد مجرد وسيلة لنقل الأحداث وتغطيتها، بل أصبح يلعب دورًا محوريًا في قيادة التحول الرقمي في المملكة، وذلك تماشيًا مع رؤية 2030 الطموحة التي تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها. إطلاق برامج ومشاريع طموحة وأضافوا أن العالم يشهد ثورة تكنولوجية هائلة، وأن الإعلام السعودي، من خلال تبنيه استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي، قد نجح في استثمار هذه التطورات لصالحه.

وقد تجلى هذا التحول من خلال إطلاق العديد من البرامج والمشاريع الطموحة، وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات والهيئات الإعلامية لتمكينها من الأدوات والمهارات الرقمية اللازمة.

وأشار المتخصصون إلى أن هذا التحول الرقمي الشامل للإعلام السعودي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء الإعلامي، وتعزيز دوره في خدمة المجتمع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها رؤية المملكة 2030.