شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات ترفيهية ووطنية في 20 موقعًا.. الرياض تحتفي بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل



وتنظم الأمانة الفعاليات في المساحات العامة لضمان وصولها إلى جميع شرائح المجتمع، وتبدأ التجربة باستقبال الزوار بعبارات ترحيبية مستوحاة من المناسبة، يليها تقديم الضيافة فعاليات ترفيهية وتتضمن الفعاليات الإعلان عن مسابقة لأفضل زي ليوم التأسيس، إضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية والتقاط الصور الفورية التي توثق اللحظات الاحتفالية، ومعرض عن الدولة السعودية قبل ثلاثة قرون, وفعالية "أطباق سعودية" التي تتيح التعرف على التنوع الثقافي للمملكة من خلال عروض طهي حي تقدَّم من قبل طهاة سعوديين.



وفي إطار دعم المشاركة المجتمعية، توفر الأمانة مساحات ترفيهية للأطفال تتضمن أنشطة تعليمية وألعابًا ذهنية مثل الألغاز التفاعلية وأوراق التلوين برسومات مستوحاة من المناسبة، إلى جانب ركن الحرف اليدوية الذي يتيح للزوار فرصة التعرف على الحرف التقليدية وممارستها.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود أمانة منطقة الرياض لتعزيز الترابط الاجتماعي والاحتفاء بالمناسبات الوطنية بأسلوب يعكس عمق الإرث السعودي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة وإثراء المشهد الثقافي للمدينة، ويمكن الوصول إلى مواقع الفعاليات عبر الـــرابـــط.

الدمام - شريف احمد - تنظم أمانة منطقة الرياض فعاليات احتفالية واسعة بمناسبة يوم التأسيس، وخصصت 20 حديقة في مختلف أنحاء الرياض لتكون منصات تفاعلية تعكس الإرث التاريخي والحضاري للمملكة.وتنظم الأمانة الفعاليات في المساحات العامة لضمان وصولها إلى جميع شرائح المجتمع، وتبدأ التجربة باستقبال الزوار بعبارات ترحيبية مستوحاة من المناسبة، يليها تقديم الضيافة السعودية الأصيلة من القهوة والتمر مع نفحات العود، ما يضفي على الأجواء طابعًا تراثيًا يعكس أصالة الثقافة المحلية.وتتضمن الفعاليات الإعلان عن مسابقة لأفضل زي ليوم التأسيس، إضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية والتقاط الصور الفورية التي توثق اللحظات الاحتفالية، ومعرض عن الدولة السعودية قبل ثلاثة قرون, وفعالية "أطباق سعودية" التي تتيح التعرف على التنوع الثقافي للمملكة من خلال عروض طهي حي تقدَّم من قبل طهاة سعوديين.وفي إطار دعم المشاركة المجتمعية، توفر الأمانة مساحات ترفيهية للأطفال تتضمن أنشطة تعليمية وألعابًا ذهنية مثل الألغاز التفاعلية وأوراق التلوين برسومات مستوحاة من المناسبة، إلى جانب ركن الحرف اليدوية الذي يتيح للزوار فرصة التعرف على الحرف التقليدية وممارستها.وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود أمانة منطقة الرياض لتعزيز الترابط الاجتماعي والاحتفاء بالمناسبات الوطنية بأسلوب يعكس عمق الإرث السعودي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة وإثراء المشهد الثقافي للمدينة، ويمكن الوصول إلى مواقع الفعاليات عبر الـــرابـــط.