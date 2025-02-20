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وزير الخارجية يبحث تطوير العلاقات مع رئيس جنوب أفريقيا

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واس- جوهانسبورغ 0 تبليغ

وزير الخارجية يبحث تطوير العلاقات مع رئيس جنوب أفريقيا

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الدمام - شريف احمد - استقبل فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المنعقد في جمهورية جنوب أفريقيا.
وفي بداية الاستقبال، نقل سمو وزير الخارجية لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض سبل تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف العمل الثنائي بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، كما تناول الجانبان أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة بشأنها.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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