الطائف تودع الزمزمي أقدم تاجر لأدوات الخياطة 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ودعت الطائف يوم أمس رجل الأعمال الشيخ محمد بن صالح الزمزمي صاحب مؤسسة الزمزمي التجارية الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ٨٦ عاما بعد صراع مع المرض وأدّيت عليه الصلاة في الحرم المكي الشريف. ويعد الزمزمي أشهر من أسس محلات بيع أدوات الخياطة والأقمشة النسائية والعطور في الطائف قبل ٦٠ عاما بمنطقة سوق البلد. وتوسعت مؤسسته من محل صغير بالطائف إلى عدد من الفروع في الطائف وجدة والرياض والدمام. ويعتبر موزعا معتمدا لشركة كريستال سواروفسكي النمساوية. وارتبط الزمزمي بأهالي الطائف وذاكرتهم وخاصة ليالي الأفراح حيث كان مكانا تجتمع عنده العائلات وأصحاب حفلات الأعراس لاستكمال مستلزماتهم طوال السنة وخاصة موسم الصيف. وتلقى أبناؤه خالد ووليد وسلطان وذووه العزاء فيه. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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