شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الجوية تشارك في تمريني "العلم الأحمر" و"العلم الأخضر" بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل



فرصة لاكتساب الخبرات ووقف نائب قائد ⁧‫القوات الجوية‬⁩ اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي لدى زيارته قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي بالطائف، على استعدادات وجاهزية مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرينين.

وأكد نائب قائد ⁧‫القوات الجوية‬⁩ على أهمية هذه المشاركة التي تُمثل فرصة ثمينة لاكتساب الخبرات وتطوير القدرات مع جميع الدول المشاركة، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير السلامة والاستفادة القصوى من مناورات التمرين.

تعزيز التعاون ودعم الكفاءة وأشار إلى أن هذه النوعية من التمارين تساهم في تعزيز التعاون مع القوات الجوية الأمريكية، وتبرز كفاءة واحترافية القوات الجوية الملكية السعودية، فضلاً عن تمكين الأطقم الجوية والفنية من التعامل مع بيئة حرب معقدة ومختلفة التهديدات. رفع الجاهزية القتالية ويهدف التمرينان الجويان المشتركان اللذان تشارك فيهما القوات الجوية بطائرات تايفون إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية وأداء المهام العملياتية والتدريبية، واكتساب الخبرة للأطقم الجوية والفنية المشاركة، إلى جانب دعم أواصر التعاون بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية. الدمام - شريف احمد - تشارك القوات الجوية الملكية السعودية في التمرينين الجويين المشتركين «العلم الأحمر » و«العلم الأخضر»، اللذين سيُنفذان في قاعدة نلس الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة قوات من دول شقيقة وصديقة.ووقف نائب قائد ⁧‫القوات الجوية‬⁩ اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي لدى زيارته قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي بالطائف، على استعدادات وجاهزية مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرينين.وأكد نائب قائد ⁧‫القوات الجوية‬⁩ على أهمية هذه المشاركة التي تُمثل فرصة ثمينة لاكتساب الخبرات وتطوير القدرات مع جميع الدول المشاركة، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير السلامة والاستفادة القصوى من مناورات التمرين.وأشار إلى أن هذه النوعية من التمارين تساهم في تعزيز التعاون مع القوات الجوية الأمريكية، وتبرز كفاءة واحترافية القوات الجوية الملكية السعودية، فضلاً عن تمكين الأطقم الجوية والفنية من التعامل مع بيئة حرب معقدة ومختلفة التهديدات.ويهدف التمرينان الجويان المشتركان اللذان تشارك فيهما القوات الجوية بطائرات تايفون إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية وأداء المهام العملياتية والتدريبية، واكتساب الخبرة للأطقم الجوية والفنية المشاركة، إلى جانب دعم أواصر التعاون بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية.