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شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الجوية تشارك في تمريني "العلم الأحمر" و"العلم الأخضر" بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تشارك القوات الجوية الملكية السعودية في التمرينين الجويين المشتركين «العلم الأحمر » و«العلم الأخضر»، اللذين سيُنفذان في قاعدة نلس الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة قوات من دول شقيقة وصديقة.
وأكد نائب قائد القوات الجوية على أهمية هذه المشاركة التي تُمثل فرصة ثمينة لاكتساب الخبرات وتطوير القدرات مع جميع الدول المشاركة، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير السلامة والاستفادة القصوى من مناورات التمرين.
فرصة لاكتساب الخبراتووقف نائب قائد القوات الجوية اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي لدى زيارته قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي بالطائف، على استعدادات وجاهزية مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرينين.
وأكد نائب قائد القوات الجوية على أهمية هذه المشاركة التي تُمثل فرصة ثمينة لاكتساب الخبرات وتطوير القدرات مع جميع الدول المشاركة، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير السلامة والاستفادة القصوى من مناورات التمرين.