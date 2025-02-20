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برودة شديدة ورياح عاصفة: برد العجوز يبدأ في 25 فبراير

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برودة شديدة ورياح عاصفة: برد العجوز يبدأ في 25 فبراير

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الرياض - علي القحطاني - يظهر نجم سعد بلع في 22 فبراير، وهو ثالث منازل برج الحوت وأحد آخر منازل فصل الشتاء.

ويتكون سعد بلع من نجمين متوازيين في المجرة، أحدهما ظاهر والآخر خفي، وقد أطلق القدماء على الظاهر منهما اسم “بلع”، إشارة إلى ابتلاعه قرينه الخفي.

ووفقاً لعلماء الأنواء، يبدأ اليوم الرابع من سعد بلع، الموافق 25 فبراير، أول أيام “برد العجوز”، المشهور ببرودته الشديدة والرياح العاصفة، مما يجعله محطة مميزة في ختام أيام الشتاء.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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