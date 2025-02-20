شكرا لمتابعة خبر عن ترامب يشيد بالأميرة ريما بنت بندر: أنتِ من أعظم النساء وأقوى امرأة بالعالم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدور الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

و عبّر ترامب عن تقديره للأميرة ريما بنت بندر، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، قائلاً: “أنتِ من أعظم النساء وأقوى امرأة بالعالم”.

‎وفي كلمته أمام قمة الأولوية من “مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي” المقامة في ميامي ، أكد الرئيس الأميركي أنه كان له شرف المشاركة.

وذكر أن العصر الذهبي لأمريكا بدأ، مشددا على أهمية الاستثمار، مؤكدا أنه سيعمل على مواجهة الفساد والتضخم في بلاده، مؤكداً وجود فساد كبير في نظام الضمان الاجتماعي الأميركي.