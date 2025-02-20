شكرا لقرائتكم خبر عن المنتدى السعودي للإعلام يناقش دعم السياسات الاقتصادية لرؤية المملكة والان نبدء بالتفاصيل

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الإعلام والتنمية المستدامة

جلسات المنتدى السعودي للإعلام

الدمام - شريف احمد - يناقش المنتدى السعودي للإعلام أهمية دعم السياسات الاقتصادية لرؤية المملكة 2030، ودوره في إبراز التحولات الاقتصادية الطموحة وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات العالميةوفي جلسة أخرى استعرض المتحدثون التحولات التي يشهدها مجال الأفلام الوثائقية، وكيف أصبحت هذه الصناعة أداة قوية لرواية القصص المؤثرة.كما سلط الخبراء، الضوء على القضايا الإنسانية والاجتماعية بطريقة مبتكرة.ويتناول المتحدثون في جلسة كيفية تحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى أداة للتأثير على الآراء والمواقف المجتمعية والسياسية.ويتساءلون خلالها، هل تجاوزت وسائل الإعلام دورها التقليدي لتصبح لاعبًا أساسيًا في تشكيل اتجاهات الرأي العام؟وبعنوان أين يتمركز دور الإعلام في التنمية المستدامة؟، تتمحور الجلسة الحوارية حول الدور الأساسي للإعلام الإنمائي في تعزيز المبادرات الإغاثية والتنموية.أيضا تناقش، استراتيجيات الإعلام في توظيف التواصل، لتوسيع نطاق أثر المشاريع التنموية وتعزيز استدامتها.كما استعرض الخبراء في المنتدى السعودي للإعلام استراتيجيات مواكبة التغيرات، من الذكاء الاصطناعي إلى منصات البث الحديثة، وكيف يُعاد تشكيل التخطيط الإعلامي في عصر التحولات الرقمية؟

كذلك كشف صُنّاع التلفزيون عن التحديات التي تواجه الإنتاج، وأسرار التحول من الفكرة إلى النجاح التجاري، وتساءلوا حول ما الذي يجعل برنامجًا تلفزيونيًا ناجحًا؟.