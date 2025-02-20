المنتدى السعودي للإعلام يستعرض قصة نجاح التحول الرقمي في المملكة

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دور الإعلام في بناء الجسور بين الثقافات

الدمام - شريف احمد - يستعرض المنتدى السعودي للإعلام قصة نجاح التحول الرقمي في المملكة، ملقيا الضوء على تطبيق «توكلنا» التطبيق الذي تربع على عرش الرقمنة عالميًا.ويسلط المنتدى السعودي للإعلام الضوء على تلك التجربة من خلال جلسة حوارية باعتبارها نموذجًا بارزًا للتحول الرقمي.ويتحدث فيها الأستاذ ربدي الربدي، م. ياسر الشمري، م. صالح مصيباح ويديرها الإعلامي صلاح الغيدان.من جهة أخرى تناقش جلسة حوارية الفكرة الإعلانية، من الدور التقليدي إلى أحد أعمدة ترسيخ الثقافة الوطنية.وتستعرض تجاوز الأفكار الإعلانية دورها الاعتيادي كأداة تسويقية لتحقيق العوائد المالية، إلى محفز رئيسي في بناء الثقافة الوطنية وتعزيز القيم الاجتماعية.وعن دور الإعلام في بناء الجسور بين الثقافات وتعزيز التفاهم الدولي، استعرض المتحدثون في إحدى الجلسات، مشيرين إلى أهمية الخطاب الإعلامي المسؤول في الدبلوماسية العامة وتأثيره على العلاقات الدولية.

كما تحدث جيسي جانوسكي أحد خبراء الذكاء الاصطناعي، خلال جلسة بالمنتدى السعودي للإعلام، عن معايير الالتزام في عصر الذكاء الاصطناعي وأهمية تطوير المهارات لمواكبة التغيرات في بيئات العمل.