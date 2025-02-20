شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" لـ"اليوم": موجة باردة على عدة مناطق خلال الإجازة المدرسية والان نبدء بالتفاصيل

كتلة هوائية قادمة من الشمال

عقيل العقيل

الدمام - شريف احمد - تؤثر موجة باردة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة، تبدأ يوم السبت 22 فبراير، حيث ستنخفض درجات الحرارة تدريجيًا وبشكل ملموس، مع تسجيل الصغرى ما بين 0 إلى 2 درجة مئوية.وابتداءً من يوم الثلاثاء، سيمتد تأثير الموجة ليشمل منطقة القصيم، والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، بما فيها العاصمة الرياض، مما يستدعي أخذ الاحتياطات اللازمة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، تفاديًا للتأثيرات الناجمة عن انخفاض درجات الحرارة الشديد.وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ "اليوم" إن درجات الحرارة ستبدأ بالانخفاض ابتداءً من يوم السبت، متأثرة بكتلة هوائية باردة قادمة من الشمال، تؤدي إلى أجواء شديدة البرودة في مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، وأجزاء من المدينة المنورة، حيث يُتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 0 إلى 2 درجة مئوية.وأضاف العقيل أن موجة البرد ستشتد ابتداءً من يوم الاثنين، مع انخفاض أكبر في درجات الحرارة على المناطق الشمالية، حيث يُتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 0 إلى 4 درجات مئوية تحت الصفر.كما سيمتد تأثير هذه الموجة الباردة ابتداءً من يوم الثلاثاء، ليشمل منطقة القصيم، والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، بما فيها العاصمة الرياض، حيث يُتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 0 إلى 2 درجة مئوية.