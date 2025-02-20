غدًا.. ولي العهد يلتقي قادة دول مجلس التعاون وملك الأردن والرئيس المصري في لقاء أخوي غير رسمي

بدعوة من #ولي_العهد، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و ملك الأردن و رئيس جمهورية مصر العربية يلتقون غدًا في الرياض في لقاء أخوي غير رسمي#اليوم

التفاصيل: https://t.co/wHpucWzlbr pic.twitter.com/v5Ww8FCn22