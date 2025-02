شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. ولي العهد يلتقي قادة دول مجلس التعاون وملك الأردن والرئيس المصري في لقاء أخوي غير رسمي والان نبدء بالتفاصيل

بدعوة من #ولي_العهد، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و ملك الأردن و رئيس جمهورية مصر العربية يلتقون غدًا في الرياض في لقاء أخوي غير رسمي#اليوم

التفاصيل: https://t.co/wHpucWzlbr

علاقات أخوية وثيقة

الدمام - شريف احمد - صرح مصدر مسؤول أنه بدعوة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي في مدينة الرياض، يوم الجمعة 22 شعبان 1446هـ الموافق 21 فبراير 2025م، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية في لقاء أخوي غير رسمي.ويأتي هذا اللقاء في سياق اللقاءات الودية الخاصة التي جرت العادة على عقدها بشكل دوري منذ سنوات عديدة بين قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ويأتي ذلك في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع القادة والتي تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس والأردن ومصر.وفيما يتعلق بالعمل العربي المشترك وما يصدر من قرارات بشأنه فسيكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة القادمة التي ستنعقد في جمهورية مصر العربية الشقيقة.