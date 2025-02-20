شكرا لقرائتكم خبر عن استهلاك أكثر من 100 ميجا فولت أمبير يوميًا لتشغيل الخدمات الكهربائية بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

شبكة متكاملة للمنظومة الكهربائية

مولدات احتياطية للطوارىء

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين عن استهلاك أكثر من 100 ميجا فولت أمبير يوميًا لتشغيل منظومة الخدمات الكهربائية في المسجد الحرام، بما يضمن تقديم تجربة إيمانية مريحة وآمنة لزوار بيت الله الحرام.وتعتمد المنظومة الكهربائية على شبكة متكاملة تلبي احتياجات الإضاءة، والتكييف، وأنظمة الصوت، والمصاعد، من خلال أربع محطات رئيسية و13 محطة فرعية، إلى جانب 40 محولًا لتحويل الجهد، و6 مغذيات جهد متوسط، مما يسهم في استقرار التيار الكهربائي ورفع كفاءته التشغيلية.كما تتضمن المنظومة 8 مولدات احتياطية بطاقة إجمالية تصل إلى 32 ميجا فولت أمبير، بالإضافة إلى 74 سيناريو للطوارئ، بهدف ضمان استمرارية الخدمات دون انقطاع، لا سيما خلال أوقات الذروة والمواسم الدينية، بما يعزز من راحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام.وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتقديم أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات التقنية لضمان انسيابية الحركة واستدامة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.