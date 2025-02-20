السعودية | الهيئة العامة للطرق تُنهي الأعمال التطويرية على طريق عقبة الهدا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أنهت الهيئة العامة للطرق الأعمال التطويرية على طريق عقبة الهدا بالطائف خلال 50 يومًا متواصلة، وذلك في إطار التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة على شبكة الطرق، والانتهاء من كافة الأعمال قبل الوقت المحدد مسبقًا بشهرين، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الهيئة أن عقبة الهدا شهدت تنفيذ مجموعة من التدابير الوقائية لحماية الطريق من الانهيارات الصخرية التي قد تهدد سلامة مستخدميها؛ شملت تركيب أنظمة متطورة لحماية العقبة، وتركيب شبك عالي الشد بمساحة إجمالية تصل إلى 33,850 م2؛ لتثبيت الصخور ومنع انهيارها، واستخدام الخرسانة المقذوفة بمساحة 6,500 م2؛ لتقوية المنحدرات الصخرية وضمان استقرارها.

ونفذت الهيئة عدة إجراءات لرفع مستوى السلامة في الطريق، منها تركيب حواجز معدنية وخرسانية بطول 1,300م، وتنفيذ دهانات أرضية عاكسة على مساحة 1,200 م2؛ لتحسين الرؤية الليلية وتوجيه السائقين بشكل أفضل، إضافة إلى تنفيذ اهتزازات تحذيرية على مساحة 1,000 م2 لتنبيه السائقين عند الاقتراب من المنعطفات، مشيرة إلى أنه تم إضافة 1,800 عاكس على الحواجز المعدنية والخرسانية، لزيادة وضوح الطريق ليلًا، مما يُسهم في تحسين الرؤية، خاصة في مواسم الأمطار والضباب، كما تم تركيب لوحات تنبيهية وتحذيرية بمساحة 150 م2 لتوجيه السائقين وتحذيرهم من المخاطر المحتملة، إضافة إلى تركيب 450 علامة من عيون القطط المضيئة بالطاقة الشمسية، ووضع الدهانات على المنشآت الخرسانية بمساحة 23,000 م2 لتحسين مظهرها العام.

كما تضمنت الأعمال تركيب حواجز خرسانية مرتفعة بطول 50 م؛ لتوفير حماية إضافية في الخليج 365 الخطرة، وتركيب 52 عمود إنارة مزود بكشافات LED الموفرة للطاقة، مما يعزز من مستوى الرؤية على الطريق.

وأكدت الهيئة أنها راعت في تنفيذ الأعمال توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، وذلك في إطار سعيها إلى رفع مستوى السلامة على الطريق، وتقليل المخاطر الناجمة عن الانهيارات الصخرية والحوادث المرورية.

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