شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. أبرز فعاليات اليوم الثاني من المنتدى السعودي للإعلام والان نبدء بالتفاصيل

.

فعاليات المنتدى السعودي للإعلام

معايير الابتكار المهني في عصر الذكاء الاصطناعي.

التغطية الإعلامية للأزمات: التحديات؛ الأخلاقيات» ودور التكنولوجيا.

الدبلوماسية والإعلام جسور التواصل بين الثقافات.

البعد الإعلامي للسياسات الاقتصادية لرؤية المملكة: التحول من أجل تحقيق رؤية عالمية

قصة نجاح: التحول الرقمي في المملكة.

الدبلوماسية السعودية: شراكات استراتيجية وسياسيات لدعم الحلول السلمية.

تأثير وسائل الإعلام الجديدة: تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الرأي العام.

السياسة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي: من يحدد الأجندة.

دور الإعلام التنموي في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة : هل نحن على الطريق الصحيح؟.

المنتدى السعودي للإعلام

جلسات المنتدى السعودي للإعلام

.

الدمام - شريف احمد - لليوم الثاني تستمر جلسات وفعاليات المنتدى السعودي للإعلام، الذي شهد في يومه الأول حضورًا واسعًا من أصحاب السمو والوزراء والرؤساء التنفيذيين لكبار الشركات الإعلام.كما شاهد مشاركة واسعة من المؤثرين العالميين، وقادة الفكر، والخبراء من مختلف أنحاء العالمونرصد خلال السطور التالية أبرز جلسات وفعاليات المنتدى السعودي للإعلام بحسب الدليل الإرشادي للمنتدى على النحو التالي:-ورش عمل ملهمة ونقاشات مثريةلقاءات مع روّاد الإعلام وصنّاع التأثير— المنتدى السعودي للإعلام (@saudi_mf) https://twitter.com/saudi_mf/status/1892500969944236035?ref_src=twsrc%5Etfwوكانت أعمال وفعاليات المنتدى السعودي للإعلام قد انطلقت بكلمة افتتاحية لوزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري.وشهد جلسة وزارية بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، بعنوان "دهاليز الطاقة وصناعة القرار".كما شهدت جلسة استعرض فيها رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون، تأثير الإعلام في تشكيل صورته كسياسي بارز، وكيف أسهمت التغطيات الإعلامية في رسم ملامح مسيرته السياسية.هذا إضافة لـ35 جلسة حوارية و11 ورشة عمل، بمشاركة متحدثين وخبراء من داخل المملكة، ومن مختلف دول العالم