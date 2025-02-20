شكرا لقرائتكم خبر عن المنتدى السعودي للإعلام.. خبراء يوجهون نصائح للإبداع في صناعة المحتوى والان نبدء بالتفاصيل

التحديات التي تواجه الإعلاميين

الدمام - شريف احمد - يواصل المنتدى السعودي للإعلام جلساته لليوم الثاني على التوالي، إذ شهدت إحدى جلساته، مناقشات حول كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل معايير الابتكار المهني في الإعلام.ووجه الخبراء عدة نصائح، مؤكدين على أهمية التكيف مع الأدوات الحديثة لتعزيز الكفاءة والإبداع في صناعة المحتوى.كما سلطت الجلسة الضوء على التحديات التي تواجه الإعلاميين في تغطية الأزمات، وأهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية.

أيضا ناقشت الجلسة، دور التكنولوجيا في نقل الحقيقة بموضوعية ودقة وسط المشهد الإعلامي المتغير.

كما ناقشت جلسة حوارية في المنتدى السعودي للإعلام، الشراكات بين وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية، وتأثير ذلك على تعزيز الاقتصاد الإعلامي المحلي.

فعاليات المنتدى السعودي للإعلام

أدوات الذكاء الاصطناعي

وناقش المنتدى السعودي للإعلام، في أولى جلساته من اليوم الثاني، معايير الابتكار المهني في عصر الذكاء الاصطناعي.وأوضح المختصون أن هناك تحول شامل من قبل الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع.ومع تقدم أدوات الذكاء الاصطناعي تتولد الفرص والتحديات، وذكر المختصون أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولا كبيرًا في علوم الحاسوب.وأمس تناولت جلسة "القيادة في مشهد إعلامي متغير" ضمن أعمال المنتدى السعودي للإعلام، تغير مفاهيم الإعلام والتحديات التي تحملها التحولات المتسارعة.جاء ذلك بمشاركة رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر أحمد المسلماني، ووزير الإعلام السابق في الكويت سعد بن طفلة، ورئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي.