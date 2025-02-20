شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م² والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت بلدية محافظة القطيف بأعمال تأهيل وصيانة الطرق في حي الفردوس، بمساحة إجمالية تبلغ 55000 متر مربع، وذلك ضمن خططها المستمرة لتحسين شبكة الطرق، ورفع كفاءتها بما يتماشى مع معايير التنمية المستدامة.وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف، المهندس صالح القرني، أن المشروع يهدف إلى رفع جودة الطرق وتلبية احتياجات مستخدميها، مع التركيز على تعزيز السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق، لافتًا إلى أن العمل جارٍ لتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية في مختلف مناطق المحافظة وتطوير الشوارع وجعلها أكثر انسيابية ومرونة، وفق أعلى المواصفات والمعايير.وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص البلدية على تحديث شبكات الطرق وتوفير مرافق متطورة تدعم التنمية المستدامة في محافظة القطيف، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الخدمات العامة.