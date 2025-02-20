السعودية | هيئة تقويم التعليم والتدريب تعتمد (62) برنامجًا أكاديميًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اعتمدت هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، نتائج عمليات الاعتماد، بحصول 62 برنامجًا أكاديميًا على الاعتماد البرامجي، وتحويل اعتماد مؤسستين تعليميتين، و7 برامج أكاديمية من الاعتماد المشروط إلى الاعتماد الكامل.

وأكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن إجراءات الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز “اعتماد” تمر بمراحل عدة، بدايةً من إعداد المؤسسة التعليمية أو دراسة تقويمية لأدائها؛ تشمل الجوانب الأكاديمية والتعليمية والإدارية والخدمية كافةً، استنادًا إلى معايير الاعتماد، وتأكيدًا لمبادئه، وتعزيزًا لقدرة المؤسسة على التشخيص الذاتي لأدائها مع التطوير المستمر وفق منهجية واضحة، يلي ذلك خضوع المؤسسة أو البرنامج للتقويم الخارجي من فريق مستقل من الخبراء، استنادًا على ذات المعايير المستخدمة من قبل المؤسسة والبرنامج؛ لنيل الثقة في قرارات الاعتماد، ومواءمة لسوق العمل.

يذكر أن معايير الاعتماد يجري تطويرها ومراجعتها وفق أفضل الممارسات الوطنية والدولية، بالشراكة الكاملة مع الجهات المهنية والمؤسسات التعليمية، بما يحقق رؤية الهيئة ورسالتها وأهدافها في تطبيق نموذج سعودي رائد عالميًا؛ لضمان جودة التعليم والتدريب في المملكة، وبما يحقق تنظيمها في دعم الاقتصاد والتنمية، ويُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط