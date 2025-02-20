السعودية | أمانة محافظة حفر الباطن تنظّم فعاليات متنوعة للاحتفاء بيوم التأسيس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تُنظم أمانة حفر الباطن يوم غدٍ ، عددًا من الفعاليات المتنوعة الوطنية والتراثية والثقافية والترفيهية المتنوعة، للاحتفاء بـيوم التأسيس، وذلك لمدة يومين في الحدائق والمتنزهات والساحات العامة في المحافظة.

وجهزت أمانة حفر الباطن الميادين، والشوارع الرئيسية، والمرافق العامة بالعلم السعودي ونشر المجسمات التراثية والإضاءة الخاصة بهذه المناسبة الوطنية، والتي تتضَّمن معرض الملوك والذي يستعرض تاريخ الدولة السعودية وقادتها وتعزيز الجانب المعرفي التاريخي في المملكة منذ تأسيسها وإلى حاضرها، إضافة إلى خيمة الحرفيين والتي تستعرض الحرف اليدوية وسوق الطيبين وعرض المشغولات التقليدية والمنتجات الشعبية القديمة، وركن التصوير والجدارية الشعبية لتوثيق اللحظات التراثية.

كما تشمل الفعاليات عروض العرضة السعودية والسامري الشعبي والفرق المتجولة، وعرض قصص من التاريخ السعودي ضمن فعالية الراوي، ومسيرة الخيول رافعة الشعارات الوطنية والأعلام وخطوات التأسيس التي رسمها هواة المشي في الحدائق، كما خصصت جلسات عائلية وأركان شعبية للزوار للاستمتاع بالأجواء التراثية.

وأكدت الأمانة أن الفعاليات تأتي في إطار جهودها المستمرة للاحتفاء بالمناسبات الوطنية وتعزيز الوعي والأصالة بتاريخ المملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في الحفاظ على الموروث الثقافي وصونه للأجيال القادمة.

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