السعودية | “المياه الوطنية” ومركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه يطلقان حاضنة وابل لدعم الابتكار في قطاع المياه

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت شركة المياه الوطنية، ومركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه (SWIC) حاضنة (وابل) التي تهدف إلى دعم وتطوير الابتكارات في قطاع المياه.

جاء ذلك خلال حفل تخريج المحتضنين لعام 2024م الذي أقيم في مدينة الرياض، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المائية.

وتهدف حاضنة (وابل) إلى تسريع وتطوير الحلول المبتكرة في مجالات توزيع المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، مع التركيز على تعزيز المحتوى المحلي وتوطين التقنيات المتقدمة, فيما توفر الحاضنة بيئة داعمة تشمل الإرشاد والتدريب المتخصص، بالإضافة إلى تمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى المستثمرين، وبناء شراكات إستراتيجية تعزز استدامة القطاع.

وأوضحت شركة المياه الوطنية أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزامها بدعم البحث والابتكار، وتعزيز ريادة الأعمال في قطاع المياه، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تطوير حلول مستدامة لمواجهة التحديات المائية.

من جانبه، أكد المركز السعودي للابتكار أن تقنيات حاضنة (وابل) ستسهم في تفعيل منظومة الابتكار عبر برامج متخصصة تشمل التحقق من جدوى الأفكار، وتطوير المنتجات، وتوسيع نطاق الشركات الناشئة، إضافةً إلى تمكينها من جذب الاستثمارات لضمان استدامة الحلول المبتكرة في القطاع.

وتتضمن برامج الحاضنة أكثر من (55) ساعة إرشادية، وجلسات تدريبية تغطي مجالات الابتكار والتصميم والإستراتيجيات التجارية، بالإضافة إلى فعاليات استثمارية لربط رواد الأعمال بشبكات المستثمرين.

كما تقدم الحاضنة مستويين من الدعم لاحتضان المشاريع في مراحلها الأولية (TRL 1-3) وتسريع المشاريع الأكثر نضجًا (TRL 4-7).

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