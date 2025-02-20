شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لرمضان.. هكذا يخطط الطلاب لقضاء فترة ما بعد الاختبارات والان نبدء بالتفاصيل



ولم يترك الطلاب هذه الفرصة تضيع سدىً، بل سارعوا إلى وضع خطط مُحكمة وبرامج مُتنوعة تهدف إلى استثمار أوقات فراغهم على النحو الأمثل، والاستعداد في الوقت ذاته لاستقبال شهر رمضان المبارك.



وفي هذا الإطار، أكد الطالب مهل الهاجري، على أهمية التخطيط الجيد للإجازة، حيث قال: "أنهينا اختبارات الفصل الدراسي الثاني، واليوم هو أول أيام الإجازة، بالنسبة لي، أحرص على ترتيب جدول تفصيلي، بالإضافة إلى جدولي اليومي المُعتاد، بحيث أخصص وقتًا للقراءة، وآخر لممارسة

وقال "وفي هذه الأيام، أخطط لزيارة أكثر من منطقة في ربوع مملكتنا الحبيبة، وبعد عودتي، سأشرع في إعداد جدول خاص بشهر رمضان المبارك".

ممارسة الرياضة

فيما شدد الطالب إبراهيم اجحف على ضرورة المحافظة على أداء الفرائض الدينية في مقدمة أولويات الإجازة، مضيفًا: "من المهم جدًا المحافظة على الصلاة، كما أحرص على ممارسة

وكشف الطالب نواف العتيبي، عن طموحاته في تطوير الذات خلال الإجازة، قائلًا: "أحرص في هذه الإجازة على تعلم لغات جديدة، بالإضافة إلى الخروج إلى البر والتخييم مع الأهل، كما أعمل على ترتيب جدول يومي يتضمن قراءة الكتب". التواصل الاجتماعي

أشار الطالب علي حمزي إلى أهمية التواصل الاجتماعي والترفيه، موضحًا: "نحرص في هذه الإجازة على التواجد مع الأصدقاء، ولعب كرة القدم في الملعب، وإقامة بعض الفعاليات والألعاب، كما نخصص وقتًا للمة العائلية الحلوة، والاستعداد لشهر رمضان المبارك".

ولم يغفل الطالب حمد العيد عن أهمية الاستعداد الروحاني للشهر الفضيل، حيث قال: "نحن سعداء بقرب شهر رمضان المبارك بعد فترة الاختبارات. ولذلك، يجب علينا جميعًا أن نستغل هذه الإجازة ونستفيد منها، من خلال وضع جدول للتهيئة المبكرة لكيفية ختم القرآن الكريم".

وأشار الطالب عبد الرحمن المري، إلى أهمية الترفيه والاستكشاف، قائلًا: "هذه الإجازة مهمة لقراءة الكتب وزيارة الأصدقاء، بالإضافة إلى السفر لبعض المدن داخل المملكة". الدمام - شريف احمد - سادت أجواء من الارتياح والسعادة بين الطلاب مع إسدال الستار على اختبارات الفصل الدراسي الثاني، مُعلنين بداية فترة الإجازة التي طال انتظارها.ولم يترك الطلاب هذه الفرصة تضيع سدىً، بل سارعوا إلى وضع خطط مُحكمة وبرامج مُتنوعة تهدف إلى استثمار أوقات فراغهم على النحو الأمثل، والاستعداد في الوقت ذاته لاستقبال شهر رمضان المبارك.وفي هذا الإطار، أكد الطالب مهل الهاجري، على أهمية التخطيط الجيد للإجازة، حيث قال: "أنهينا اختبارات الفصل الدراسي الثاني، واليوم هو أول أيام الإجازة، بالنسبة لي، أحرص على ترتيب جدول تفصيلي، بالإضافة إلى جدولي اليومي المُعتاد، بحيث أخصص وقتًا للقراءة، وآخر لممارسة الرياضة ، وثالثًا للعب".وقال "وفي هذه الأيام، أخطط لزيارة أكثر من منطقة في ربوع مملكتنا الحبيبة، وبعد عودتي، سأشرع في إعداد جدول خاص بشهر رمضان المبارك".فيما شدد الطالب إبراهيم اجحف على ضرورة المحافظة على أداء الفرائض الدينية في مقدمة أولويات الإجازة، مضيفًا: "من المهم جدًا المحافظة على الصلاة، كما أحرص على ممارسة رياضة كرة القدم مع الأصدقاء، وتخصيص وقت كافٍ للجلوس مع الأهل، والخروج مع الأصدقاء للترويح عن النفس، بحيث تكون الإجازة مليئة بالمرح".وكشف الطالب نواف العتيبي، عن طموحاته في تطوير الذات خلال الإجازة، قائلًا: "أحرص في هذه الإجازة على تعلم لغات جديدة، بالإضافة إلى الخروج إلى البر والتخييم مع الأهل، كما أعمل على ترتيب جدول يومي يتضمن قراءة الكتب".أشار الطالب علي حمزي إلى أهمية التواصل الاجتماعي والترفيه، موضحًا: "نحرص في هذه الإجازة على التواجد مع الأصدقاء، ولعب كرة القدم في الملعب، وإقامة بعض الفعاليات والألعاب، كما نخصص وقتًا للمة العائلية الحلوة، والاستعداد لشهر رمضان المبارك".ولم يغفل الطالب حمد العيد عن أهمية الاستعداد الروحاني للشهر الفضيل، حيث قال: "نحن سعداء بقرب شهر رمضان المبارك بعد فترة الاختبارات. ولذلك، يجب علينا جميعًا أن نستغل هذه الإجازة ونستفيد منها، من خلال وضع جدول للتهيئة المبكرة لكيفية ختم القرآن الكريم".وأشار الطالب عبد الرحمن المري، إلى أهمية الترفيه والاستكشاف، قائلًا: "هذه الإجازة مهمة لقراءة الكتب وزيارة الأصدقاء، بالإضافة إلى السفر لبعض المدن داخل المملكة".