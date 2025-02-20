شكرا لقرائتكم خبر عن أدناها في السودة.. درجات الحرارة اليوم الخميس بمناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

درجات الحرارة في السعودية

الدمام - شريف احمد - ترصد "اليوم" بالدرجة المئوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى وأبرز الظواهر الجوية على مناطق السعودية اليوم الخميس.وسُجلت أقل درجة حرارة في السودة وطريف بـ 15 درجة مئوية، فيما سُجلت أعلى درجة حرارة في شرورة بـ 34 درجة مئوية.

وبخصوص طقس اليوم على مناطق المملكة، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة.

وبين أن الحالة ستكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.



حالة الطقس في السعودية

في حين تكون الحالة خفيفة على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

لفت مركز الأرصاد أيضا إلى أن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.

وتشمل الجوف وحائل والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، خاصة الساحلية منها.

الحالة في البحر الأحمر

توقع أن تكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة.

وتتحوّل مساء شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، فيما يرتفع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط.

كما يرتفع من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، بينما حالة البحر تكون متوسطة الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.



الحالة على الخليج العربي

يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حالة البحر، خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

أما الرياح السطحية تكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.