جامعة الملك عبدالعزيز تختتم فعاليات " اليوم الهندسي" 2025

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وتوج عميد الكلية الفائزين في مسار الإنتاج، المركز الأول: JIC Optimizers ، و المركز الثاني: Smart Peel Ai ، أما مسار الاستدامة فقد حصل على المركز الأول: روّاد البيئة، و المركز الثاني: Eco Viation ، وفي مسار سلاسل الإمداد حقق المركز الأول: SCT و المركز الثاني: راصد.
وأفاد الدكتور محمد رضا كابلي بأن الكلية تسعى بشكل سنوي في تنظيم "اليوم الهندسي" لجمع مقدمي الفرص المختلفة بالباحثين عن فرص لتطوير مهاراتهم من الشباب، بتوفير فرصٍ متنوعة من الوظائف والبرامج التدريبية من الشركات الراعية.
و أضاف سعادته : أن اليوم الهندسي يعد من المشروعات الابتكارية لطلاب كلية الهندسة التي تعكس مستوى جودة مخرجات الكلية والدعم الذي تقدمه للمبتكرين، ودفعهم إلى إنشاء مشروعات ريادية لحل مختلف المشكلات الهندسية وتوعية الطلاب بالمعلومات والخبرات والمهارات والمفاهيم التي تمكّنهم من التطور في الجانب المهني، ونشر الوعي الهندسي وثقافة الإبداع ودعم الابتكارات من خلال معرض المشروعات الابتكارية لطلاب الكلية، بالإضافة إلى تعريف الطلاب والخريجين بأسس وأساليب ريادة الأعمال.
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