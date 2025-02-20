انت الان تتابع "تعليم الطائف" تعلن مواعيد بدء اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي؛ التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي خلال رمضان لعام 1446هـ، للمدارس في المحافظة والمحافظات والمراكز التابعة لها تعليمياً.

وسيكون دوام المدارس الصباحية بدءاً من الساعة 9:30 صباحاً، والمسائية 1:30 مساءً، والتعليم المستمر 9:30 مساءً؛ متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

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