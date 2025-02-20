متابعة تحسين الخدمات الإسعافية بالحناكية

واشتملت الزيارة تفقد نقطة انطلاق الصويدرة والحناكية، بالإضافة إلى زيارة سعادة محافظ الحناكية في مركز المحافظة، كما شملت الجولة نقاط انطلاق عرجاء والهميج.
وخلال الجولة، تم افتتاح نقطة انطلاق النخيل، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لاستثمار الموارد المتاحة وتوسيع نطاق التغطية الإسعافية، مما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية وتحسين زمن الاستجابة في المنطقة.
وأكد مدير عام الفرع أن الهيئة تعمل وفق نموذج تشغيل يعتمد على التمركز في أوقات الذروة والمناطق ذات الكثافة العالية في البلاغات، بناءً على تحليل تاريخ الطلب الإسعافي، وذلك بهدف تقديم خدمات إسعافية ذات كفاءة عالية تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين في المحافظة.
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