السعودية | “المشتري الرئيس” توقّع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع توسعة محطة القرية للإنتاج المستقل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة “المشتري الرئيس”، اتفاقية شراء الطاقة لمشروع توسعة محطة القرية للإنتاج المستقل، وذلك بإضافة وحدات بتقنية الدورة المركبة بسعة 3,010 ميجاواط مع الجاهزية لبناء وحدة التقاط الكربون، ضمن عمل منظومة الطاقة لتعزيز قدرات إنتاج الكهرباء ورفع كفاءة تشغيلها في المملكة، بإشراف من وزارة الطاقة.

وجرى توقيع الاتفاقية مع تحالف “شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور)” (ACWA Power) بصفتها عضوًا إداريًا و “الشركة السعودية للكهرباء” (SEC)، و “شركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه المحدودة” بصفتهما عضوي تحالف.

وتبلغ السعة الإجمالية للمشروع 3,010 ميجاواط، باستثمار إجمالي يبلغ قرابة (13.35) مليار ريال سعودي.

ويُعد هذا المشروع امتدادًا لعمل منظومة الطاقة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإسهام في رفع كفاءة إنتاج الكهرباء وخفض التكاليف من خلال تنويع مصادر الإنتاج للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وإزاحة الوقود السائل من محطات الإنتاج.

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