السعودية | رئيس “الغذاء والدواء” يلتقي المدير العام للصحة وسلامة الغذاء بالمفوضية الأوروبية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، المدير العام للصحة وسلامة الغذاء بالمفوضية الأوروبية، ساندرا غالينا، في مقر المديرية العامة بالمفوضية الأوروبية في بروكسل، وذلك لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بحضور سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء الجديع.

واستعرض الجانبان جهود الهيئة في تطوير المواصفات الغذائية الدولية وفق أعلى المعايير العالمية، كما ناقشا سبل تسهيل دخول الصادرات الغذائية والدوائية من المملكة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، بما يعزز فرص النمو المشترك ويوسّع آفاق الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

كما تناول اللقاء آفاق التعاون في مجالات تشريعات التقنية الحيوية، والتوفر الدوائي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال العمل المشترك مع الوكالات الأوروبية المتخصصة؛ بهدف مواءمة السياسات التنظيمية وتبادل أفضل الممارسات.

ويؤكد هذا اللقاء التزام الهيئة بتعزيز التعاون المستدام مع الشركاء الدوليين، انطلاقًا من دورها الريادي في ضمان سلامة الغذاء والدواء على المستويين المحلي والدولي، وفق أعلى المعايير العالمية.

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