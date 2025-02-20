نرصد درجات الحرارة والظواهر الجوية على مناطق المملكة

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درجات الحرارة في السعودية

الدمام - شريف احمد - ترصد "اليوم" بالدرجة المئوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى وأبرز الظواهر الجوية على مناطق السعودية اليوم الخميس.وسُجلت أقل درجة حرارة في السودة وطريف بـ 15 درجة مئوية، فيما سُجلت أعلى درجة حرارة في شرورة بـ 34 درجة مئوية.

وبخصوص طقس اليوم على مناطق المملكة، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة.

وبين أن الحالة ستكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.



حالة الطقس في السعودية

في حين تكون الحالة خفيفة على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

لفت مركز الأرصاد أيضا إلى أن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.

وتشمل الجوف وحائل والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، خاصة الساحلية منها.