شكرا لقرائتكم خبر عن "الصندوق الثقافي" يدعم 120 مشروعًا ويوفر 3500 وظيفة خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق الصندوق الثقافي خلال عام 2024 إنجازات بارزة انعكست بشكل إيجابي على القطاع الثقافي في المملكة، إذ قدّم دعمًا ماليًا شاملًا لمختلف المشروعات الثقافية وأسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة المالية لهذا القطاع الحيوي.

منذ تأسيسه وحتى عام 2024، بلغ إجمالي الدعم المالي الذي قدمه الصندوق 377 مليون ريال سعودي، وتوزع بين التمويل والمنح والاستثمار، مما مكّن العديد من المشروعات الثقافية من النمو والتطور.

الصندوق الثقافي

وشمل الدعم أكثر من 120 مشروعًا ثقافيًا في مختلف مناطق المملكة، وأسهم بشكل مباشر في استحداث أكثر من 3,500 فرصة وظيفية جديدة.

هذا إضافة إلى تحقيق أثر اقتصادي واضح من خلال رفع مساهمة القطاع الثقافي بأكثر من مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي.



في إطار تعزيز الاستدامة المالية للقطاع الثقافي، أطلق الصندوق الثقافي في شهر سبتمبر من عام 2024 برنامج "التمويل الثقافي"، الذي يُعد الأول من نوعه في المملكة.

ويستهدف دعم جميع أنشطة سلسلة القيمة في مختلف القطاعات الثقافية، ويوفر حلولًا تمويلية شاملة تعزز من نمو وتوسع المشروعات الثقافية.



دعم المنشآت

وقد ركز البرنامج على دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وغطى سبعة قطاعات ثقافية رئيسية تشمل المتاحف والتراث والموسيقى والمهرجانات والفعاليات الثقافية وفنون الطهي والأزياء والأفلام.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من إطلاقه، وافق الصندوق على تمويل 22 مشروعًا نوعيًا بقيمة إجمالية بلغت 193 مليون ريال سعودي ضمن التسهيلات الائتمانية المقدمة، مما يعكس مدى تأثير هذا البرنامج في تمكين المشاريع الثقافية وتحقيق استدامتها.



في مجال الاستثمار، تمكن الصندوق الثقافي من تحقيق المستهدف من "صندوق الأفلام السعودي"، الذي تم إطلاقه في عام 2023، حيث بلغ حجمه 375 مليون ريال سعودي بمشاركة عشرة مستثمرين محليين وعالميين، مما يعكس تزايد الاهتمام بصناعة الأفلام السعودية، وتعزيز حضورها على المستوى المحلي والدولي.

تمكين رواد الأعمال والمبدعين

ولم يقتصر دعم الصندوق على التمويل والاستثمار فحسب، بل امتد ليشمل تمكين رواد الأعمال والمبدعين من خلال تقديم حلول تطويرية متخصصة استفاد منها أكثر من 1,200 مستفيد.

وقد تضمنت هذه الحلول برنامج "بناء القدرات"، الذي قدم جلسات معرفية وتدريبية استفاد منها أكثر من 500 فرد، كما تم استضافة شخصيات بارزة من مختلف المجالات الثقافية مثل المصمم العالمي برونيلو كوتشينيلي.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت "خدمة القسائم" دعمًا لأكثر من 200 مستفيد، حيث ساعدتهم في تغطية تكاليف تأسيس وتشغيل مشاريعهم الثقافية.

فيما أتاحت "خدمة الاستشارات" لأكثر من 500 مستفيد فرصًا للحصول على استشارات متخصصة في الجوانب الإدارية والمالية والفنية، مما ساهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم في إدارة مشاريعهم.



توقيع اتفاقيات تعاون مع خمس مؤسسات

عزز الصندوق الثقافي خلال عام 2024 شراكاته الاستراتيجية من خلال توقيع اتفاقيات تعاون مع خمس مؤسسات مالية بارزة لدعم خدمات التمويل، إضافة إلى إبرام عدد من الشراكات مع كيانات رائدة في مختلف القطاعات الثقافية.

وذلك بهدف تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية، وتقديم خدمات نوعية تساهم في إحداث أثر اقتصادي ملموس وتعزز من قدرة المشاريع الثقافية على النمو والتطور.



تأتي هذه الإنجازات تأكيدًا على التزام الصندوق الثقافي بدعم وتمكين القطاع الثقافي في المملكة، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني من خلال حلول تمويلية واستثمارية متطورة تسهم في بناء قطاع ثقافي مستدام.

كما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة ورؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز دور الثقافة كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز ثقافي عالمي مزدهر.