شكرا لقرائتكم خبر عن بساتين الطائف تتزين بالبياض استعداداً لموسم المشمش "أبو خدين" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مع اقتراب نهاية فصل الشتاء، بدأت بساتين المشمش في أودية الطائف تزهر، مُلبّسةً الجبال ثوباً أبيضاً ناصعاً، أو ما يُعرف بـ"الفضيض". تُبشّر هذه الأزهار بموسم قطافٍ في بداية شهر ذي القعدة، حيث يستعد المزارعون لاستقبال ثمار المشمش الطائفي الشهير، المعروف بـ"أبو خدين".



يُعرف مشمش الطائف "أبو خدين" بمذاقه السكريّ ولونه الأحمر الزاهي، الذي يعزى إلى خصوبة التربة وعذوبة مياه الأودية في المنطقة.

وتنتشر مزارع المشمش في العديد من أودية الطائف، منها البني، والغديرين، ومحرم، وقريش، وبني مالك، وثقيف، والحارث، وبني سعد، وثمالة، والعيلة، وليه، والهدا، والشفا.



إنتاج المشمش



تُعدّ مراكز جنوب الطائف، كـبني سعد وميسان وثقيف وبني مالك، من أهمّ المناطق المنتجة للمشمش، حيث تُغطّي أكثر من نصف إنتاج المحافظة من الفواكه.

ويُتوقع أن يشهد مشمش الطائف إقبالاً واسعاً من الزوار والمصطافين كما في كل عام، حيث يُعتبر من الفواكه الصيفية المميزة التي تشتهر بها المنطقة.



يستمر موسم المشمش من منتصف مايو حتى نهاية يوليو، ولمدة تتراوح بين 40 و 45 يوماً، حيث يستمتع خلالها الأهالي والزوار بطعم المشمش الطائفي الطازج، ويستفيدون من قيمته الغذائية العالية.