المنتدى السعودي للإعلام يناقش الابتكار المهني في عصر الذكاء الاصطناعي

الدمام - شريف احمد - يناقش المنتدى السعودي للإعلام، في أولى جلساته من اليوم الثاني، معايير الابتكار المهني في عصر الذكاء الاصطناعي، إذ أشار المختصون إلى إحداث تحول شامل من قبل الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع.

ومع تقدم أدوات الذكاء الاصطناعي تتولد الفرص والتحديات، وذكر المختصون أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولا كبيرًا في علوم الحاسوب. الذكاء الاصطناعي ولفتوا إلى التأثيرات البالغة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي، يأتي بينها الأتمتة الآلية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

كما سهل عمليه إجراء الأبحاث والخدمات اللوجستية، كما غير الذكاء الاصطناعي طريقة إجراء الأبحاث وإيجاد الحلول من خلال استخدام التعليم العميق.