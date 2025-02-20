انت الان تتابع ليست صلبة ولا سائلة أو غازية.. شاهد مادة جديدة لإنتاج حواسيب جبارة في اختراع ثوري يقلب الفيزياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

كشفت شركة مايكروسوفت عن تحقيق علمي غير مسبوق، حيث أعلنت نجاحها في تطوير "كيوبت طوبولوجي - topological qubit" يعتمد على حالة جديدة من المادة، تختلف عن الحالات التقليدية المعروفة، مثل الصلب والسائل والغاز.

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، يهدف هذا الابتكار إلى دفع عجلة تطوير الحواسيب الكمومية "quantum computer"، وهي نوع جديد من أجهزة الكمبيوتر التي تستند إلى ميكانيكا الكم ويمكنها معالجة البيانات بسرعة تفوق الحواسيب التقليدية بمراحل.

ويُتوقع أن يُحدث هذا التقدم ثورة في مجالات عدة، مثل الذكاء الاصطناعي، والطب، وتطوير الأدوية، وتحليل البيانات المعقدة.

و"الكم" مصطلح فيزيائي يستخدم لوصف أصغر كمّية يمكن تقسيم بعض الصفات الطبيعية إليها، مثل الطاقة فهي تنتقل في هيئة كم، أي وحدات صغيرة لا يوجد أصغر منها؛ مثل الشحنة الكهربائية، فهي أيضاً كمومية.

وأوضحت "مايكروسوفت" أن التقنية الجديدة أكثر استقراراً وأقل عُرضة للأخطاء مقارنة بالتقنيات الكمية الأخرى؛ ما قد يجعل الحوسبة الكمية أقرب إلى أن تصبح واقعاً عملياً.

ورغم الترحيب الواسع بهذه الخطوة، إلا أن بعض العلماء يشككون في مدى نجاح "مايكروسوفت" في تحقيق هذا الإنجاز، حيث يؤكّدون أن التحقّق من سلوك المواد الكمية الجديدة يتطلب اختبارات مكثّفة، بحسب "نيويورك تايمز".

ومع ذلك، فإن هذا التطور يعزّز المنافسة العالمية في هذا المجال، خاصة مع استثمارات ضخمة من الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي لتطوير الحوسبة الكمومية، التي قد تُعيد تشكيل مستقبل التكنولوجيا والاقتصاد العالمي.

بعض العلماء يشكّكون