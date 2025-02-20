انت الان تتابع احتفاءً بـ"يوم التأسيس".. جامعة شقراء تقدّم صرف مكافآت الطلاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جامعة شقراء، تقديم موعد إيداع مكافأة شهر فبراير في حسابات الطلاب والطالبات، إلى اليوم الخميس؛ الموافق 20 فبراير 2025م، بمناسبة الاحتفاء بيوم التأسيس السعودي.

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