شكرا لمتابعة خبر عن أمير القصيم يرعى النسخة الثالثة من ملتقى القطاع التعاوني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، انطلاقة ملتقى القطاع التعاوني في نسخته الثالثة، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مركز التنمية الاجتماعية ببريدة، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين في القطاع التعاوني.

وأكد سموه أهمية الملتقى وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتعزيز العمل التعاوني، مشيدًا بالدور البارز للجمعيات التعاونية في المجالات الزراعية والتنموية بالمنطقة.

وأوضح أن هذه الجمعيات تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى إسهامها في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل للشباب والفتيات.

من جهته، أشار مدير القطاع التعاوني بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، معن العنقري، إلى أهمية الملتقى في رفع الوعي بأهداف القطاع التعاوني، وتعزيز فرص التمويل والتواصل بين التعاونيات.

ويشمل الملتقى ورش عمل حوارية وجلسات استشارية تهدف إلى دعم التعاونيات وتطويرها، بالإضافة إلى استعراض جهود الجهات الشريكة لتعزيز القطاع التعاوني.